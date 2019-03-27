Суд пересмотрел решение по делу бизнесмена, обвиняемого в изнасилованиях в уральском интернате

Бизнесмен, обвиняемый по делу об изнасилованиях детей-сирот в школе-интернате Челябинской области, будет ожидать окончания следствия под домашним арестом. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе Челябинского облсуда.
«Рассмотрев материал досудебного производства в отношении Сергея К., суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 мая 2019 года. Облсуд частично удовлетворил ходатайство следователя, просившего продлить срок меры пресечения до 30 июня 2019 года», — сообщили агентству в суде.
Как писало ранее агентство, скандал вокруг коррекционной школы для детей с задержками психического развития вспыхнул в феврале 2018 года. Семеро усыновленных мальчиков в возрасте 10-14 лет рассказали родителям, что некий «дядя Сережа» совершал действия сексуального характера на рыбалке, а также сами педагоги устраивали оргии с воспитанниками прямо в интернате.
Вскоре был задержан 51-летний бизнесмен Сергей К., которому вменяют 11 эпизодов по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В конце лета прошлого года интернат закрыли, а воспитанников распределили по другим учреждениям.