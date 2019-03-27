В Магнитогорске после визита губернатора Текслера создали специальную комиссию

Жителям дома 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обеспечат индивидуальное медицинское сопровождение. Такое решение принято после встречи врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера с жильцами. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона, для исполнения поручения Текслера 27 марта в городе создана специальная комиссия.
На встрече, состоявшейся 26 марта, некоторые жильцы пожаловались на бездушие со стороны медиков. Сама встреча получилась очень эмоциональной. Алексей Текслер отметил, что всем требуется индивидуальный подход, и дал поручение своему первому заместителю Евгению Редину остаться в городе и решить все проблемы.
«Приказом министерства здравоохранения Челябинской области сегодня, 27 марта, создана комиссия, которая организует двухэтапную медицинскую помощь пострадавшим магнитогорцам», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства. Медики проведут поквартирный обход и пригласят жильцов на углубленную диспансеризацию. Для каждого будут составлены паспорт здоровья и индивидуальный лечебно-реабилитационный план.
В пресс-службе также отметили, что с момента трагедии за амбулаторной помощью в поликлиническую сеть обратились 743 человека, в том числе 171 ребенок. Трех взрослых поставили на временный профучет. 27 марта в мэрии Евгений Редин и глава Магнитогорска Сергей Бердников проведут прием жителей.
Взрыв газа в доме 164 на Карла Маркса в Магнитогорске прогремел рано утром, 31 декабря. Погибли 39 человек. Президент РФ Владимир Путин поручил южноуральским властям обеспечить жильем всех, кто выжил и потерял квартиры, а также расселить тех, кто боится оставаться в пострадавшем доме.