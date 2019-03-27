Депутаты Госдумы предложили Куйвашеву переименовать Свердловскую область «по-царски»

Депутаты Госдумы вновь подняли вопрос о переименовании Свердловской области. Это произошло на закрытой встрече губернатора Евгения Куйвашева с избранными от региона федеральными парламентариями, на которой они обсуждали подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Резонансную тему переименования региона затронул депутат, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Павел Владимирович [Крашенинников] в своем выступлении, помимо прочего, отметил, что если власти среди прочего хотят поднять и тему переименования Свердловской области, то делать это нужно либо прямо сейчас с максимальным учетом общественного мнения, либо после юбилея столицы Урала», — рассказал один из участников закрытой встречи. Узнать подробности у самого депутата не удалось — он недоступен для связи.
В ответ, рассказывает собеседник агентства, Евгений Куйвашев предложил выслушать «главного идеолога идеи переименования области» — депутата Андрея Альшевских. Тот еще в 2017 году поддерживал эту идею, предлагал варианты и выступал за проведение соответствующего референдума.
«Да, действительно было обсуждение переименования, и вопрос это непростой. Лично я говорил о том, что стоило бы обратить внимание не только на названия Екатерининская или Уральская. Все-таки не так давно у нас прошли „Царские дни“ в память о столетии расстрела семьи императора. А потому можно рассмотреть и вариант переименования области в Романовскую. Это название, помимо всего остального, позволило бы региону заявить о себе в международной повестке — представители монархических кругов по всему миру, уверен, поддержали бы такой вариант», — пояснил Альшевских.
Губернатор, со слов присутствовавших на встрече, пояснил, что все мнения услышал, но еще раз подчеркнул, что решать вопрос о переименовании необходимо через общественное мнение и референдум.