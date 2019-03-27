В Екатеринбурге началась подготовка к параду Победы. Первая тренировка прохода боевой техники прошла на окраине города. Она состоялась на участке улиц от Новосибирской до Окружной, передает корреспондент «URA.RU».
В тренировке приняли участие более 100 единиц военной техники различных родов войск, заявили в пресс-службе ЦВО. Для защиты дорожного покрытия от повреждений во время проведения тренировок и парада Победы на всю гусеничную технику установлены специальные асфальтоходные башмаки. 9 мая в параде Победы в Екатеринбурге примут участие более 2100 военнослужащих.
Как ранее сообщали «URA.RU» в пресс-службе Центрального военного округа, в этом году большие парады пройдут в трех городах ЦВО: Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Еще в 50 населенных пунктах пройдут торжественные шествия. В общей сложности в праздничных мероприятиях примут участие 40 тысяч человек и 500 единиц техники. В 2018 году в военном параде в Екатеринбурге 9 мая приняли участие 2200 военнослужащих.