Бары готовы ждать возвращения Jaws и не ищут замены Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Управление Росалкогольрегулирования по УрФО временно остановило деятельность известной уральской пивоварни Jaws Brewery. Как сообщили «URA.RU» сразу несколько источников, у предприятия возникли проблемы с документами и теперь оно не может поставлять свою продукцию в бары и магазины.

Источники агентства расходятся в том, как долго будет действовать запрет. По данным одного инсайдера, речь идет об одном месяце, по данным второго — о шести месяцах. Jaws разослала письма всем своим партнерам с предупреждением о перебоях в поставках и с извинениями.

Согласно сайту Jaws, крафтовое пиво компании можно купить более чем в 80 городах России, а также в Германии, Казахстане, Польше, Чехии. Причем только в Екатеринбурге количество баров и магазинов, где представлена продукция, переваливает за 70.

Управляющий бара «Американка» Александр Липин, сотрудничающий с Jaws, подтвердил «URA.RU», что пивоварня временно остановила поставки из-за проблем с регулятором. По словам собеседника агентства, после этого моментально активизировались конкуренты уральского бренда.

«Каждый день к нам приходят другие пивоварни и предлагают свою продукцию вместо Jaws. Но мы отвечаем, что будем ждать, пока ребята вернутся. У нас в городе вряд ли есть производители, которые могут заменить Jaws, дать то же качество. На данный момент у нас еще есть запасы крафтового пива, но если придется, то готовы подождать и месяц, и два», — сказал нашему агентству Липин.

Журналист «URA.RU» отправил запрос в Jaws, ответ пока не поступил. Оперативно связаться с руководителем управления Росалкогольрегулирования по УрФО Юрием Чащиным не удалось.