В мэрии Екатеринбурга отреагировали на сообщения о переносе транспортной реформы

Речи о переносе транспортной реформы в Екатеринбурге не идет, заявили «URA.RU» в пресс-службе мэрии города. Там также отметили, что термин «реформа» в данном случае употреблять неправильно.
«Во-первых, мы не употребляем термин „реформа“. Просто транспортные изменения, они идут уже сейчас — ставят новые „умные“ светофоры, остановочные комплексы и так далее», — сообщил агентству пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов. Он также заявил, что речи о ее «переносе» не идет. «О каком переносе реформы может идти речь, если мы ее еще не начинали. В любом случае мы обо всем будем информировать жителей на официальном портале», — сказал Карманов.
Ранее вице-мэр Алексей Бубнов на пресс-конференции заявил, что транспортную реформу — ввод новой маршрутной сети — скорее всего перенесут на более поздний срок (до сих пор речь шла о 1 июля). Он объяснил это тем, что времени на информирование граждан в связи с этим осталось слишком мало.