Врач-педиатр из центральной районной больницы города Кинешмы Ивановской области выложила на странице в социальной сети свою эротическую фотосессию. В ответ на упреки пользователей девушка заявила, что не видит в снимках ничего предосудительного.
«На работе я компетентный специалист, меня ценят, и никто из моих пациентов, увидев фото, не сказал ни слова! Потому что все в рамках приличия!», — цитирует Readovka.news публикацию детского врача в соцсети. Девушка подчеркнула, что считает низким писать комментарии анонимно. «Придите на прием и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь! Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!», — подытожила педиатр.
Ранее в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова лишилась работы в школе из-за фотографии в купальнике. После того, как педагог опубликовала снимок на своей странице во «ВКонтакте», на нее оказали давление родители воспитанников.