В Зауралье раскрыли результаты проверки предприятия, на которое жалуются жители

В управление Роспотребнадзора по Курганской области с начала года поступило 14 жалоб на шадринское предприятие ООО «Технокерамика». Выездные проверки показали, что воздух в окрестностях соответствует нормам, а у живущих поблизости горожан и работников предприятия не выявлено каких-либо проблем со здоровьем, сообщили «URA.RU» в ведомстве в ответ на запрос.
«Согласно протоколу лабораторных испытаний показатели азота диоксида, взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, марганца, оксида азота не превышают величину допустимого уровня», — говорится в официальном письме Роспотребнадзора. Также здесь отметили, что жалобы жителей окружающих домов и работников предприятия на проблемы со здоровьем из-за загрязненного воздуха не подтвердились — об этом свидетельствует статистика обращений, которую запросили у местных больниц. «Превышения уровня заболеваемости органов дыхания у детей в районе деятельности ООО „Технокерамика“ и у работников предприятия не выявлено», — говорится в письме.
Также в Роспотребнадзоре сообщили, что включили проверку предприятия в план на сентябрь 2019 года.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что активность с жалобами на работу предприятия эксперты связывают с желанием местной оппозиции напомнить о себе перед выборами губернатора.