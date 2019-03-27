В Екатеринбурге близкий соратник Ельцина госпитализирован с инсультом

Мероприятие в Ельцин Центре отменили из-за болезни политика Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт. На скорой помощи политика экстренно доставили в ОКБ № 1, сообщил «URA.RU» информированный источник.

«Пациент поступил, ситуация непростая. В больнице делают все возможное», — рассказал корреспонденту «URA.RU» осведомленный источник.

Как позже пояснили в Ельцин Центре, собравшимся на «Народную трибуну» объявили о болезни Бурбулиса. После этого часть участников разошлась по своим делам, а другая половина пошла на дискуссию «Другой разговор» ректора европейского университета из Санкт-Петербурга Вадима Волкова.

Уроженец Свердловской области Геннадий Бурбулис после окончания философского факультета УрГУ в 1973 году много лет работал преподавателем диалеткического материализма и марскистско-ленинской философии в университете. В 1987 году организовал в Свердловске политический клуб «Дискуссионная трибуна», после этого сблизился с Борисом Ельциным и вошел в его ближайшее окружение. Работал госсекретарем РСФСР, а позже РФ. Вначале 90-х играл важную роль в российской политике, был одним из главных действующих лиц в оформлении распада СССР.