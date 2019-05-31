Губернатор Текслер отправил в отставку своего зама по экономике

Руслан Гаттаров покидает челябинское правительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку своего заместителя Руслана Гаттарова, отвечающего за вопросы экономики. Об этом «URA.RU» сообщили в правительстве региона.

«Подписано постановление об отставке Гаттарова с 3 июня», — заявили в пресс-службе правительства.

«Я попросил Алексея Леонидовича принять мою отставку. Он удовлетворил мою просьбу. Управленцы должны перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а этого бы мне меньше всего хотелось, поэтому я благодарен главе региона за понимание, — отметил Гаттаров. — Я очень рад, что в течение этих 5 лет смог быть полезным родной области. Мы выкладывались по максимуму, были и успехи, и неудачи. Но не ошибается только тот, кто не работает. Признателен команде, предпринимателям, общественниками, экспертам, с которыми мы работали плечом к плечу. Я верю в Челябинскую область, в ее жителей, и уверен, что они будут процветать».

Гаттаров с 2010 по февраль 2014 года представлял в Совете Федерации исполнительную власть, Борис Дубровский, возглавивший регион, отозвал его с поста сенатора и назначил своим заместителем. После смены власти в регионе весной 2019 года, когда врио губернатора стал Текслер, у Гаттарова забрали часть полномочий и передали их первому вице-губернатору Виктору Мамину.

В мае стало известно, что Гаттаров уйдет в отставку по собственному желанию. По некоторым данным он будет работать в аппарате Госдумы РФ.

3 июня будет известно, кто займет должность, ставшую вакантной после отставки Гаттарова.