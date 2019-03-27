Свердловские чиновники уверены, что на решающее заседание думы Асбеста, которое состоится 27 марта, соберутся 15-16 депутатов. Такие цифры озвучил высокопоставленный источник в областной администрации. В случае, если представительный орган не соберется — власти региона будут вынуждены поставить вопрос о его роспуске.
«Мы достигли всех необходимых договоренностей, большая часть депутатов готова собраться — кворум у них будет. Заседание состоится и мы рассчитываем, что после этого уже дума продолжит конструктивную работу», — объяснил собеседник агентства позицию областной власти.
Конфликт, не позволявший работать думе Асбеста почти три месяца, связан с инициированными несколькими депутатами вопросами: о лишении мандата коммунистки Натальи Крыловой и отставке председателя Андрея Самарина. Часть депутатов была готова собраться для их обсуждения, а честь — всячески этому мешала.
На заседание в четверг планирует присутствовать вице-губернатор Сергей Бидонько. Он уже приезжал в Асбест для улаживания конфликта и теперь намерен проконтролировать окончательное решение этого вопроса.