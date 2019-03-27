Губернатор Куйвашев придумал, как увековечить имя Шипулина

Спортивный центр, который увековечит имя Антона Шипулина, построят в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге построят спортивный центр имени олимпийского чемпиона Антона Шипулина. Об этом в эфире «Матч-ТВ» заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Вопрос о строительстве центра имени Шипулина задал комментатор Дмитрий Губерниев. В ответ свердловский губернатор пояснил, что такие планы действительно имеются. «Это серьезный комплекс, который сегодня проектируется. Он будет предназначен не только для биатлона, но и для всех видов спорта. Будут комплексы для лыж, для игровых видов спорта, там будут гостиницы и техническое сопровождение, все необходимые помещения и самое главное — геолокация: подъемы и спуски», — сообщил свердловский губернатор.

Антон Шипулин решил уйти из спорта в политику: он примет участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу от партии «Единая Россия». Место освободилось после того, как избранный от округа Сергей Бидонько был назначен вице-губернатором Свердловской области. Накануне источники «URA.RU» сообщили, что конкуренцию спортсмену может составить экс-кандидат в президенты России, олигарх Павел Грудинин (КПРФ) и кандидат от партии «Яблоко», имя которого озвучат в мае.