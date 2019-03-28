Комик планирует заняться творчеством Сергей Исаев, Instagram

Артист шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев рассказал о своем здоровье после полученной во время игры в хоккей травмы ноги. По словам врачей, положительная динамика есть, но комику нужно соблюдать покой. Об этом Исаев заявил в видеообращении к пользователям на своей странице в Instagram в формате stories.

Несмотря на запрет на физическую активность, юморист не расстраивается. Он планирует заняться творчеством и придумать новые проекты. «Ну что ж, друзья, если по физкультуре покой, то значит творческая активность. Парочку проектов придумаем новых, значит», — обратился к подписчикам Исаев.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Сергей Исаев травмировал ногу во время игры в хоккей. В юмориста попала шайба. Фотографию ноги в эластичном бинте артист опубликовал на своей страннице в Instagram. Исаев заявил, что травма не скажется на выступлениях.