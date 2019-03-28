Арестован подозреваемый в краже 22 млн рублей из почтового хранилища на Урале

Усть-Катавский городской суд арестовал первого из двух подозреваемых в краже почти 22 млн рублей из хранилища городской почты. Соучастникам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.
«Задержаны двое жителей Усть-Катава, 1987 и 1989 года рождения, женатые, с высшим образованием, работающие. Один из них ранее судим за особо тяжкое преступление», — пояснили агентству в суде.
Второму подозреваемому суд 28 марта продлил время задержания до 72 часов. В суде и в ГУ МВД по Челябинской области не комментируют подробности расследования и личности задержанных.
Как уже писало «URA.RU», 9—10 февраля, из сейф-мешков почты в Усть-Катаве украли почти 22 млн рублей. Пропажу обнаружили в понедельник вышедшие на работу сотрудники. Сигнализация не сработала, замки остались целыми.
После допроса на полиграфе в местной полиции почтальон Григорий Г. пожаловался жене, что боится, что кражу могут повесить на него, и покончил с собой. Директор почтамта Владимир Хрустальков не смог даже пройти полиграф — перед допросом ему стало плохо, и его увезли из полиции на скорой.