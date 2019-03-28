27 марта 2019
26 марта 2019

Арестован подозреваемый в краже 22 млн рублей из почтового хранилища на Урале

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 12:10
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, колония, тюрьма, следственный изолятор, смотритель, тюремная камера
Один задержанный отправлен в СИЗО, второй остается в ИВСФото: Анна Майорова © URA.RU

Усть-Катавский городской суд арестовал первого из двух подозреваемых в краже почти 22 млн рублей из хранилища городской почты. Соучастникам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

«Задержаны двое жителей Усть-Катава, 1987 и 1989 года рождения, женатые, с высшим образованием, работающие. Один из них ранее судим за особо тяжкое преступление», — пояснили агентству в суде.

Второму подозреваемому суд 28 марта продлил время задержания до 72 часов. В суде и в ГУ МВД по Челябинской области не комментируют подробности расследования и личности задержанных.

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Начальник уральской почты, где украли 22 млн, попал в реанимацию после допроса

Как уже писало «URA.RU», 9—10 февраля, из сейф-мешков почты в Усть-Катаве украли почти 22 млн рублей. Пропажу обнаружили в понедельник вышедшие на работу сотрудники. Сигнализация не сработала, замки остались целыми.

После допроса на полиграфе в местной полиции почтальон Григорий Г. пожаловался жене, что боится, что кражу могут повесить на него, и покончил с собой. Директор почтамта Владимир Хрустальков не смог даже пройти полиграф — перед допросом ему стало плохо, и его увезли из полиции на скорой.

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