NASA заплатит 1,2 млн рублей добровольцам, готовым пролежать в кровати два месяца

Испытуемым будет запрещено даже приподнимать голову Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые из NASA готовы заплатить 16,5 тысячи евро (около 1,2 миллиона рублей) добровольцам, готовым пролежать в кровати 60 дней. С помощью такого эксперимента специалисты хотят изучить воздействие микрогравитации на человеческий организм.

Изголовье кроватей испытуемых будет находиться под углом в 6°, то есть добровольцам придется лежать головой вниз, передает The Sun. Если долго лежать в таком положении, то в теле начнут происходить изменения, как при влиянии невесомости. Во время эксперимента испытуемым будет запрещено не только вставать с кровати, но и даже немного приподнимать голову. Принимать душ, есть и избавляться от съеденного — все придется делать лежа. Чтобы от такого малоактивного образа жизни добровольцы не поправились, для каждого будет разработан индивидуальный план питания.

Стать добровольцами и принять участие в исследовании могут только некурящие женщины в возрасте от 24 до 55 лет без проблем со здоровьем. Рост участниц должен быть не ниже 153 и не выше 190 сантиметров, а индекс массы тела попадать в рамки от 19 до 30.