Полицейский УАЗик врезался в заправку Фото: neftrossii.ru

Руководители линейного отдела полиции города Серова в Свердловской области в пьяном виде попали в ДТП. Служебный автомобиль, в котором они ехали, протаранил автозаправку. Инцидент произошел, когда они приехали в выходные отдохнуть в соседний Ханты-Мансийский автономный округ.

«Начальник линейного отдела полиции в Серове, который относится в Нижнему Тагилу, подполковник Александр Шумилов и его заместитель по оперативной работе, майор Тимофей Лизунов, в длинные праздники 8—10 марта поехали отдохнуть в соседний регион. В Нягани в местном линейном отделе полиции, которой находится в их непосредственном подчинении, им предоставили служебный УАЗик для личного пользования», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. По информации собеседника, приезжие полицейские, а так же егерь из числа местных жителей, поехали на рыбалку. Не справившись с управлением, водитель протаранил автомобильную газовую заправку в поселке Андра.

«Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения, пока достоверно не известно, кто именно находился за рулем. Егерь опасается, что его сделают крайним. Материал о ЧП зарегистрирован в ОГИБДД ОМВД по Октябрьскому району ХМАО», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили факт ДТП. «Действительно, такое ДТП было, машина врезалась в газовую трубу. Но это несерьезное происшествие без пострадавших, проходит как авария. Поэтому по персонам, кто сидел в машине, информации пока нет», — сообщил «URA.RU» старший референт пресс-службы УМВД по ХМАО Андрей Воронцов.

В Управлении на транспорте МВД по УрФО уточнили, что по факту происшествия со служебным автомобилем, числящимся за Приобским линейным пунктом полиции, проведена служебная проверка. «Установлено, что в нарушение действующей инструкции 8 марта текущего года сотрудник Приобского ЛПП оставил автомобиль у своего знакомого в поселке Шеркалы. Знакомый сотрудника полиции сел за руль автомобиля и совершил наезд на опору газовой трубы, после чего был задержан сотрудниками ДПС. На данный момент полицейский, нарушивший инструкции, касающиеся обеспечения сохранности служебного автомобиля, привлечен к дисциплинарной ответственности», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.