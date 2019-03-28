Аккаунт в социальной сети Instagram губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой, который 27 марта перестал отображаться, был восстановлен. В ближайшее время разработчики должны добавить «подтверждающую галочку». Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в правительстве ХМАО
«Аккаунт Натальи Владимировны возобновил свою работу. Временные перебои на количестве подписчиков не отразились. В ближайшее время ждем подтверждения верификации», — отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 1 марта Наталья Комарова создала профиль в Instagram. За четыре недели на аккаунт губернатора ХМАО — Югры подписалось чуть более восьми тысяч пользователей. Сама же глава региона подписана лишь на восемь профилей, в том числе на премьер-министра России Дмитрия Медведева, правительство России и МИД России. У названных аккаунтов галочка, подтверждающая принадлежность профиля человеку или ведомству, стоит.