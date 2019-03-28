27 марта 2019
26 марта 2019

Уральскому губернатору вернули страницу в Instagram, заблокированную из-за «подозрительной» популярности

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 16:29
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Визит кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора. Нижневартовск, комарова наталья
За время устранения проблем от Натальи Комаровой никто не отписалсяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Аккаунт в социальной сети Instagram губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой, который 27 марта перестал отображаться, был восстановлен. В ближайшее время разработчики должны добавить «подтверждающую галочку». Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в правительстве ХМАО

«Аккаунт Натальи Владимировны возобновил свою работу. Временные перебои на количестве подписчиков не отразились. В ближайшее время ждем подтверждения верификации», — отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 1 марта Наталья Комарова создала профиль в Instagram. За четыре недели на аккаунт губернатора ХМАО — Югры подписалось чуть более восьми тысяч пользователей. Сама же глава региона подписана лишь на восемь профилей, в том числе на премьер-министра России Дмитрия Медведева, правительство России и МИД России. У названных аккаунтов галочка, подтверждающая принадлежность профиля человеку или ведомству, стоит.

Фото: скрин с аккаунта губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой

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