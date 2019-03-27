Аккаунт губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой перестал отображаться в социальной сети Instagram. Сейчас специалисты регионального правительства пытаются решить возникшую проблему. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.
Неполадки с отображением профиля руководителя региона начались вечером 27 марта. Еще днем фолловеры и подписчики Натальи Комаровой могли просмотреть все записи, опубликованные в аккаунте. На данный момент подписчики, изображения и видеозаписи обнулились.
В департаменте общественных и внешних связей Югры агентству сообщили, что о технических неполадках известно и в настоящий момент разбираются в ситуации. По словам другого источника, знакомого с ситуацией, 27 марта в Instagram появилась трансляция отчетов мэров, что вызвало огромный резонанс, так как ее посмотрело огромное количество людей. Большими цифрами заинтересовались в социальной сети, и сейчас проверяют аккаунт на идентичность. «Стандартная практика», — отметил собеседник.
Ранее «URA.RU» сообщало, что другой уральский губернатор — врио главы Челябинской области Алексей Текслер — завел аккаунт в Instagram. За несколько суток число его подписчиков превысило 34 тысячи пользователей. В комментариях под публикациями жители региона оставляли свои жалобы. 26 марта профиль Текслера перестал отображаться в соцсети.