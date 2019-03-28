Поклонники Бербер нашли ее западных «близнецов» ФОТО: zberberr@instagram

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер порадовала поклонников совместной фотосессией с актрисой Натальей Земцовой. В комментариях под снимком в Instagram подругу Бербер сравнили с Умой Турман, а их дуэт — с группой «Тату».

На снимке Бербер и Земцова запечатлены в постели. Публикацию актриса дополнила хэштегом «Мой рок-н-ролл». Менее чем за 12 часов публикация собрала почти 10 тысяч лайков. Светлые парики, в которые облачились актрисы, стали поводом для многочисленных сравнений звезд с западными коллегами: «Зоя, вы похожи на Одри Хепберн», «Надо же певица Сия и Ума Турман вместе», «Ума и Хлоя? Нет. Наташа и Зоя», «Судя по парикам, это дует Реальные 80-е», «Новый состав Тату», — пишут пользователи.

Ранее Зоя Бербер раскрыла секрет популярности «Реальных пацанов». Актриса уверена, что зрительский интерес к сериалу сохраняется благодаря реалистичности сюжета и специфике актерской игры. По признаю Бербер, проект ей до сих пор не надоел.