Чиновница уволилась из-за музыки из «Звездных войн» на присяге мэра Белгорода

Руководитель управления культуры Белгорода Людмила Грекова, ответственная за музыкальное сопровождение церемонии принятия присяги новым мэром города Юрием Галдуном, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.
Кадровые изменения в администрации произошли после того, как Галдун принял присягу под саундтрек из серии фильмов «Звездные войны». «Оставили свои должности по собственному желанию <…> руководитель управления культуры администрации города Л.В. Грекова», — сказано в сообщении.
Сама Грекова заявила, что, выбирая музыкальное сопровождение для церемонии, сотрудники администрации не проверили, откуда взята композиция. «Решили заменить музыку, сделать ее более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она», — приводит telegram-канал «База» объяснение женщины.
Ранее в сети появилось видео, на котором новый глава Белгорода Юрий Галдун принимает присягу под главную музыкальную тему из серии фильмов «Звездные войны». Композиция играла во время его выхода на сцену.