Чиновница уволилась из-за музыки из «Звездных войн» на присяге мэра Белгорода

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 16:35
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Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
Грекова ушла со своего поста по собственному желаниюФото: depositphotos.com © URA.RU

Руководитель управления культуры Белгорода Людмила Грекова, ответственная за музыкальное сопровождение церемонии принятия присяги новым мэром города Юрием Галдуном, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Кадровые изменения в администрации произошли после того, как Галдун принял присягу под саундтрек из серии фильмов «Звездные войны». «Оставили свои должности по собственному желанию <…> руководитель управления культуры администрации города Л.В. Грекова», — сказано в сообщении.

Сама Грекова заявила, что, выбирая музыкальное сопровождение для церемонии, сотрудники администрации не проверили, откуда взята композиция. «Решили заменить музыку, сделать ее более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она», — приводит telegram-канал «База» объяснение женщины.

Ранее в сети появилось видео, на котором новый глава Белгорода Юрий Галдун принимает присягу под главную музыкальную тему из серии фильмов «Звездные войны». Композиция играла во время его выхода на сцену.

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