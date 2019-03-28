Уральская коммунистка объяснила, почему ее не смогли лишить мандата, несмотря на большинство голосов

Депутат-коммунист из Асбеста Наталья Крылова прокомментировала новость о том, что дума Асбеста лишила ее мандата. По версии Крыловой, коллеги-депутаты не смогли прекратить ее полномочия. «Решение по лишению меня мандата не прошло», — заявила Крылова в соцсетях.
По словам Крыловой, в гордуме она является председателем комиссии (по вопросам местного самоуправления и социальной политики) и потому подпадает под категорию «депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального образования». Порядок увольнения таких лиц в Асбесте определен решением думы: требуется не менее 2/3 голосов всех депутатов думы. «2/3 это 14 депутатов, а по мне проголосовало 11 депутатов. Решение по лишению мандатов не прошло. Кто не согласен, пусть идут в суд», — написала Крылова на своей странице в Facebook.
Ранее «URA.RU» сообщило, что Дума Асбеста приняла сегодня решение досрочно прекратить полномочия депутата от КПРФ Натальи Крыловой. Эту информацию опубликовала на своей странице в Facebook глава города Наталья Тихонова.
Наталья Крылова — один из ключевых инициаторов саботажа в думе Асбеста. Объединившаяся вокруг нее и председателя думы (тоже является коммунистом) группа депутатов срывала кворум представительного органа на протяжении трех месяцев. Также женщина регулярно проводит митинги, причем не только в Асбете, но и в других городах региона». На последнем митинге в Камышлове против мусорной реформы школьный учитель попросил у собравшихся прощения, что голосовал за Путина.