После молебна сторонники храма Святой Екатерины вышли на новые площадки

В Екатеринбурге после молебна за строительство новой церкви ее сторонники начали осваивать для пропаганды новые площадки. Страницы под названием «Храм Святой Екатерины» появились в соцсетях «Вконтакте» и Instagram.
«Мы — жители Екатеринбурга, с нами жители Москвы и Калининграда, Анадыря и Краснодара, Сергиева Посада и Казани, Санкт-Петербурга и Владивостока, других городов и поселений нашей необъятной страны. Мы — разные, но нас объединяет Храм Святой Великомученицы Екатерины», — сказано в обращении при открытии проекта.
Пока у страницы храма в Instagram 296 фолловеров и две подписки — на актера Сергея Безрукова и отколовшегося участника команды «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова. У страницы «Вконтакте» 1 172 подписчика.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в сквере у драмтеатра, где планируется строительство нового храма, 17 марта прошел молебен. В мероприятии в поддержку стройки приняли участие несколько тысяч человек. В том числе известные столичные артисты, а также губернатор области Евгений Куйвашев.