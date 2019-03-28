27 марта 2019

После молебна сторонники храма Святой Екатерины вышли на новые площадки

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 18:12
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Общегородской молебен Торжества Православия. Екатеринбург , октябрьская площадь, общегородской молебен
В поддержку храма пришли несколько тысяч человекФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм

В Екатеринбурге после молебна за строительство новой церкви ее сторонники начали осваивать для пропаганды новые площадки. Страницы под названием «Храм Святой Екатерины» появились в соцсетях «Вконтакте» и Instagram.

«Мы — жители Екатеринбурга, с нами жители Москвы и Калининграда, Анадыря и Краснодара, Сергиева Посада и Казани, Санкт-Петербурга и Владивостока, других городов и поселений нашей необъятной страны. Мы — разные, но нас объединяет Храм Святой Великомученицы Екатерины», — сказано в обращении при открытии проекта.

Пока у страницы храма в Instagram 296 фолловеров и две подписки — на актера Сергея Безрукова и отколовшегося участника команды «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова. У страницы «Вконтакте» 1 172 подписчика.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в сквере у драмтеатра, где планируется строительство нового храма, 17 марта прошел молебен. В мероприятии в поддержку стройки приняли участие несколько тысяч человек. В том числе известные столичные артисты, а также губернатор области Евгений Куйвашев.

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