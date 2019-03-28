Utair остался без помощи соседнего региона

Мало кто из перевозчиков захочет брать на себя неприбыльные маршруты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ни одна российская авиакомпания не сможет выполнять все рейсы Utair, которая сейчас испытывает финансовые трудности. Перевозчик из соседнего региона — АК «Ямал» — также не планирует забирать себе рейсы UTair в случае банкротства компании. Об этом рассказал «URA.RU» источник, близкий к властям Ямало-Ненецкого округа.

«У губернатора Ямала Дмитрия Артюхова (АК „Ямал“ на 92,8% принадлежит правительству ЯНАО) другие планы на развитие маршрутной сети региональной авиакомпании. Он планирует развивать авиаперевозки именно по Ямалу», — говорит источник.

Более того, авиационные эксперты пришли к мнению, что ни один федеральный или региональный перевозчик не сможет полностью закрыть потребность в авиасообщении в «тюменской матрешке». «Маршрутные сети Utair разные: одни прибыльные, другие убыточные, но компания по ряду причин на них присутствует. Где-то сложилась такая традиция, какие-то важны исторически. Никто не сможет закрыть маршрутную сеть „Utair“», — рассказал главный редактор издания «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.

Тяжелый сегмент региональных перевозок Utair, которые датируется из бюджета и считаются убыточными, по мнению независимого аналитика авиарынка Дмитрия Адамидова, могла бы на себя взять создаваемая Сбербанком и ВТБ авиакомпания. Сегмент федеральных перевозок закрыли бы «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». «Но судьба Utair до конца не решена и рано говорить, уйдет или не уйдет она с рынка, обанкротится или нет. Кредиторы настроены нормально и вопрос в том, до чего они договорятся», — считает аналитик. Ранее стало известно, что четыре компании из Москвы и Югры требуют обанкротить Utair.

В монополизации авиарынка не видит ничего хорошего авиационный эксперт Вадим Лукашевич. «Если Utair исчезнет — это будет потерей для всего рынка. Должна быть конкуренция. Именно она сказывается на тарифах и условиях обслуживания пассажиров», — говорит аналитик.

Редакция «URA.RU» отправила запросы с вопросами о ситуации на рынке авиаперевозок в авиакомпании Utair, «Ямал», правительство Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Ответы пока не получены.

Напомним, Utair — четвертый по величине авиаперевозчик в России после группы «Аэрофлот», S7 Group и «Уральских авиалиний». В 2015 году Utair была близка к банкротству. Общая сумма задолженности Utair составляет 74,7 млрд рублей.