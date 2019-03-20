Четыре компании из Москвы и Югры требуют обанкротить Utair

В Арбитражный суд ХМАО поступило четыре заявления с требованиями признать авиакомпанию Utair банкротом. С претензиями более чем на 1,36 млн рублей обратились компании «Гидпромэнергострой», «Интер», «Юган-Юнион Кард» и «Флеш Лайт Капитал». Об этом сообщается в картотеке электронного правосудия.
Заявление от финансовой компании «Флеш Лайт Капитал» поступило в суд 18 марта. Организация требует с перевозчика 308,1 тысячи рублей. Оставшиеся три иска (ООО «Компания «Интер» (339,8 тысячи рублей), ООО «Гидпромэнергострой» (363,1 тысячи рублей) и «Юган-Юнион Кард» (379,7 тысячи рублей) были приняты 20 марта. По ним компании также требуют признать Utair банкротом. Обоснования требований всех компаний пока не указаны, также неизвестно, приняты ли обращения к производству.
Ранее в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от ПАО «МТС-БАНК», которое является одним из кредиторов авиаперевозчика, на истребование долга на 8,7 млн рублей. Заявление было принято к производству. Ближайшее заседание по делу состоится 4 апреля.
Авиакомпания Utair переживает сложные финансовые времена, так как кредиторы отказались перенести выплаты семилетнего долга перевозчика в размере 18,9 млрд рублей. Среди акционеров авиаперевозчика числятся правительства Тюменской области, Югры и «дочка» «Сургутнефтегаза». Губернатор Югры Наталья Комарова заявляла, что учредители перевозчика, в число которых входит и правительство ХМАО, не допустят его банкротства.