Путин поручил Екатеринбургу принять статусное международное событие в 2020 году

Путин и Жээнбеков определились с местом профедения следующей российско-киргизской конференции Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились, что следующая Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет в 2020 году в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«В следующем году очередь России проводить Российско-Киргизскую конференцию. Добро пожаловать в Екатеринбург», — заявил Путин на пленарном заседании российско-киргизской конференции, которая в этот раз проходит в Бишкеке. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расценил это как знак высокого доверия. Он отметил, что у Екатеринбурга есть опыт проведения международных мероприятий, и он будет использован и в 2020 году.

Куйвашев отметил, что сегодня между Киргизией и Екатеринбургом действует прямое авиасообщение, что позволяет бизнесменам с обеих сторон постоянно взаимодействовать. «Мы сделаем все возможное, чтобы за этот год о Свердловской области узнали как можно больше», — отметил губернатор, добавив, что в Киргизию в этот визит прибыла «внушительная» уральская бизнес-делегация.