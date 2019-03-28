Путин поручил Екатеринбургу принять статусное международное событие в 2020 году

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились, что следующая Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет в 2020 году в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«В следующем году очередь России проводить Российско-Киргизскую конференцию. Добро пожаловать в Екатеринбург», — заявил Путин на пленарном заседании российско-киргизской конференции, которая в этот раз проходит в Бишкеке. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расценил это как знак высокого доверия. Он отметил, что у Екатеринбурга есть опыт проведения международных мероприятий, и он будет использован и в 2020 году.
Куйвашев отметил, что сегодня между Киргизией и Екатеринбургом действует прямое авиасообщение, что позволяет бизнесменам с обеих сторон постоянно взаимодействовать. «Мы сделаем все возможное, чтобы за этот год о Свердловской области узнали как можно больше», — отметил губернатор, добавив, что в Киргизию в этот визит прибыла «внушительная» уральская бизнес-делегация.
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Президент России Владимир Владимирович Путин вновь высоко оценил наши возможности по организации и проведению статусных международных мероприятий. Сегодня в Бишкеке главы наших государств договорились провести в 2020 в Екатеринбурге российско-киргизскую межрегиональную конференцию. Принять статусное мероприятие с участием глав государств для нас большая честь. Мы накопили большой опыт проведения крупных международных форумов и сделаем всё для того, чтобы девятая конференция России и Кыргызстана прошла на самом высоком уровне. Мы безотлагательно приступим к разработке детализированного плана ее подготовки и проведения. Добро пожаловать в Свердловскую область! Добро пожаловать в Екатеринбург!