Путин поручил Екатеринбургу принять статусное международное событие в 2020 году

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 18:59
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Путин и Жээнбеков определились с местом профедения следующей российско-киргизской конференцииФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились, что следующая Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет в 2020 году в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«В следующем году очередь России проводить Российско-Киргизскую конференцию. Добро пожаловать в Екатеринбург», — заявил Путин на пленарном заседании российско-киргизской конференции, которая в этот раз проходит в Бишкеке. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расценил это как знак высокого доверия. Он отметил, что у Екатеринбурга есть опыт проведения международных мероприятий, и он будет использован и в 2020 году.

Куйвашев отметил, что сегодня между Киргизией и Екатеринбургом действует прямое авиасообщение, что позволяет бизнесменам с обеих сторон постоянно взаимодействовать. «Мы сделаем все возможное, чтобы за этот год о Свердловской области узнали как можно больше», — отметил губернатор, добавив, что в Киргизию в этот визит прибыла «внушительная» уральская бизнес-делегация.

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Президент России Владимир Владимирович Путин вновь высоко оценил наши возможности по организации и проведению статусных международных мероприятий. Сегодня в Бишкеке главы наших государств договорились провести в 2020 в Екатеринбурге российско-киргизскую межрегиональную конференцию. Принять статусное мероприятие с участием глав государств для нас большая честь. Мы накопили большой опыт проведения крупных международных форумов и сделаем всё для того, чтобы девятая конференция России и Кыргызстана прошла на самом высоком уровне. Мы безотлагательно приступим к разработке детализированного плана ее подготовки и проведения. Добро пожаловать в Свердловскую область! Добро пожаловать в Екатеринбург!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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