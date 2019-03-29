Судьбу конкурса на должность мэра Копейска определит губернатор Текслер

Конкурс на должность мэра Копейска будет объявлен после того, как и. о. главы города Андрей Фалейчик встретится с врио губернатора Алексеем Текслером. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в городском собрании.
«Есть 30 дней на объявление конкурса, хотя объявить могли бы прямо сейчас, — рассказал источник. — Но ждут, что Текслер встретится с Фалейчиком. Кандидатура Фалейчика была одобрена при прежнем губернаторе Борисе Дубровском. Но теперь должно быть одобрение и от Алексея Текслера».
Горсобрание Копейска 27 марта приняло отставку мэра, бывшего зампрокурора области Владимира Можина. В тот же день врио главы города был назначен экс-замминистра строительства области Андрей Фалейчик.
Выборы нового мэра пройдут в форме конкурса. Для его проведения будет сформирована комиссия, половину которой составят представители городских властей, половина — областных. По итогам конкурса будут объявлены два или более финалистов. Из их числа горсобрание изберет нового мэра.