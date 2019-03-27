Город-спутник Челябинска возглавил бывший замминистра

Временным мэром Копейска стал бывший замминистра строительства Челябинской области Андрей Фалейчик. Такое решение приняли депутаты 27 марта на заседании городской думы, передает корреспондент «URA.RU».
«Депутаты утвердили отставку его предшественника Виктора Можина. Временно исполняющим обязанности главы Копейска назначен Андрей Фалейчик», — сообщили «URA.RU» в городском собрании.
Фалейчик считается самым вероятным кандидатом и в постоянные главы муниципалитета. Спустя 2,5 месяца, в течение которых будут проходить конкурсные процедуры, горсобрание должно утвердить в этой должности одного из отобранных комиссией кандидатов.
Как ранее сообщало агентство, передача власти в Копейске «зависла» из-за смены подавшего в отставку губернатора Бориса Дубровского на Алексея Текслера. Не успевшему вовремя уведомить областные власти о намерении уволиться главе города Виктору Можину пришлось задержаться на своем посту. В «подвешенном» состоянии оказался и 38-летний Андрей Фалейчик, ради будущего назначения ушедший из правительства региона на должность вице-мэра Копейска по ЖКХ.