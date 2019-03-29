Власти предложили новый механизм подсчета продолжительности жизни россиян на пенсии

Минтруд заявил о росте продолжительности жизни и предложил брать прогнозные данные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Минтруд разработал поправки к закону «О накопительной пенсии», который позволит посчитать продолжительность жизни россиян, находящихся на пенсии. Документ опубликован на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В пояснении к поправкам говорится, что в России есть тенденция к увеличению продолжительности жизни российских пенсионеров, однако, данные Ростатата говорят об обратном. В результате, происходит занижение ожидаемого периода выплат накопительной пенсии. «В связи с этим при расчете продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии нужно учитывать продолжительность жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет», — говорится в документе, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, с 2019 года период дожития необходимо увеличить до 252 месяцев (21 год). Ранее сообщалось, что закон сократит расчетную пенсию на 2,4% и снизит ежемесячную сумму выплат накопительных пенсий.

Напомним, по прогнозам Минздрава продолжительность жизни россиян увеличится к 2030 году до 80 лет. Через 11 лет средняя продолжительность жизни в России достигнет 80 лет (сейчас 73,5 года). Среди мужчин средний возраст дожития составит 75,8 лет, среди женщин — 83,7 года, подсчитала главный гериатр Минздрава. Ткачева добавила, что уже сейчас больше половины российских пенсионеров продолжают работать, уточняет RT.