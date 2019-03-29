Бастующего в Югре нефтяника уговаривают прекратить голодовку

Руководство АО «Нефтеавтоматика» пригласило на переговоры нефтяника Александра Бурцевба, объявившего голодовку на Западно-Тугровском месторождении. Об этом «URA.RU» сообщил сам Бурцев.
На такие решительные действия Бурцев был вынужден пойти из-за низкой зарплаты и плохих условий труда. Последней каплей стала задержка заработной платы. «В феврале я работал по договору гражданско-правового характера. Начальник цеха закрыл акт выполненных работ 16 марта. Однако начальником производственного объединения он до сих пор не подписан. А затем дается еще 30 дней на перечисление самих денег. Когда в итоге я получу зарплату за февраль, неизвестно. Это и сподвигло меня на объявление голодовки с 29 марта», — объяснил мотивы своего поступка корреспонденту «URA.RU» нефтяник.
По словам Александра Бурцева, руководство предприятия уже в курсе произошедшего и вызывает его в Урай для проведения переговоров. АО «Нефтеавтоматика» является подрядной организацией компании «Лукойл-Западная Сибирь». В приемной акционерного общества корреспонденту «URA.RU» заявили, что руководство предприятие находится на выезде, а больше никто не может прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Сам голодающий рассказывает, что за развитием событий наблюдают другие работники предприятия, от исхода переговоров зависят их дальнейшие действия. Ряд сотрудников тоже недоволен положением дел в компании и готов в случае провала переговоров присоединиться к голодовке.