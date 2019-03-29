Кандидатуру Анны Беловой не рассматривали в качестве руководителя курганского УФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Курганской области озвучили фамилию нового руководителя, назначение которого ожидается уже в ближайшее время. Как и предполагало «URA.RU», Курганское УФАС возглавит замначальника челябинского УФАС Татьяна Соболевская.

«Мы ожидаем утверждения, согласования нового руководителя. Это Соболевская Татьяна Михайловна из Челябинского УФАС», — сообщила заместитель руководителя управления ФАС по Курганской области Анна Белова, которая в течение нескольких месяцев исполняет обязанности руководителя. При этом Белова отметила, что ее назначение на эту должность не предполагалось изначально.

Ожидается, что назначение Соболевской может произойти уже в апреле, когда завершится процедура согласования. В челябинском управлении чиновница возглавляет отдел контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией.

Должность руководителя курганского УФАС стала вакантной в декабре 2018 года. Это произошло после того, как Ирина Гагарина, занимавшая этот пост, перешла на новое место работы — она возглавила департамент государственного регулирования цен и тарифов правительства Курганской области.