Корабли Черноморского флота России взяли на сопровождение фрегаты НАТО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 12:44
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Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Наблюдают за фрегатами НАТО «Иван Хурс» и «Василий Быков»Фото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета
Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Российские корабли вышли на сопровождение кораблей НАТО в Черном море. Наблюдают за фрегатами российские суда «Иван Хурс» и «Василий Быков».

«Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение фрегаты Североатлантического альянса», — сообщает RT. В состав группы входят фрегаты Нидерландов, Канады и Испании. Корабли, согласно конвенции Монтре (о статусе проливов), могут находиться в акватории не более 21 дня.

Эксперты полагают, что корабли появились в Черном море в рамках политической поддержки Украины. Этот жест может сыграть на той части электората на выборах украинского президента, которая хочет стать частью НАТО, приводит агентство Nation News слова политолога и военного эксперта Игоря Коротченко. Эксперт отметил, что в акватории Черного моря силы Черноморского флота РФ достаточны для защиты и контроля.

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