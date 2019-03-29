Корабли Черноморского флота России взяли на сопровождение фрегаты НАТО

Российские корабли вышли на сопровождение кораблей НАТО в Черном море. Наблюдают за фрегатами российские суда «Иван Хурс» и «Василий Быков».
«Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение фрегаты Североатлантического альянса», — сообщает RT. В состав группы входят фрегаты Нидерландов, Канады и Испании. Корабли, согласно конвенции Монтре (о статусе проливов), могут находиться в акватории не более 21 дня.
Эксперты полагают, что корабли появились в Черном море в рамках политической поддержки Украины. Этот жест может сыграть на той части электората на выборах украинского президента, которая хочет стать частью НАТО, приводит агентство Nation News слова политолога и военного эксперта Игоря Коротченко. Эксперт отметил, что в акватории Черного моря силы Черноморского флота РФ достаточны для защиты и контроля.