На Урале автоинспекторы поймали за рулем пьяную женщину-депутата

Госавтоинспекторы Тавды Свердловской области поймали за рулем пьяного депутата местной городской думы Светлану Волкову. В думе женщина занимает пост председателя постоянной депутатской комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.
Когда полицейские остановили автомобиль, Волкова была там не одна. Как сообщил «URA.RU» осведомленный источник, в полицию позвонила ревнивая жена мужчины, который ехал в машине с Волковой, и сообщила, что водитель пьяна.
В полиции Тавды комментарий по данному факту пообещали позже, лишь уточнили, что депутат отказалась от прохождения медосвидетельствования на алкоголь. Материалы для лишения Волковой водительских прав уже переданы судебный участок №2 мирового суда Тавды, заседание назначено на 10 апреля.
Ранее «URA.RU» сообщало, что автоинспекторы Тавды поймали Максима Лачимова, пьяного сына местного мэра. Он также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. Судебное заседание по лишению его водительского удостоверения 15 марта сорвалось: Лачимов-младший не пришел на заседание. Вторая попытка лишить прав мэрского сына состоится в суде сегодня, 29 марта, в 15.00.