Чеченец Муслим Джамбеков, устроивший ДТП в Москве на «Геландвагене», сдался полиции после приказа главы Чечни Рамзана Кадырова. Видео с извинениями Джамбекова Кадыров опубликован в своем telegram-канале Kadyrov_95.
На видео мужчина на фоне мечети приносит извинения. «Я Муслим, по вине которого произошло ДТП на Можайке (Можайском шоссе — прим. ред.) Я сочувствую, что вот так все произошло, это было ненамеренно, я был в шоке, поэтому не соображал, что происходит, поэтому уехал с места ДТП», — сказано в обращении Джамбекова.
Мужчина извинился перед «своим народом» и жителями России. Также он выразил родственникам погибших соболезнования. «После обращения Рамзана Кадырова я понял, что был не прав, пришел с повинной, извиняюсь перед ним, что вот так вот произошло», — отметил виновник ДТП.
Напомним, что авария с участием «Гелендвагена» и «Нивы» произошла на Можайском шоссе в Москве. В результате инцидента погибли женщина и ее дочь. Виновник аварии скрылся с места происшествия. На него заведено уголовное дело. Спустя несколько дней Рамзан Кадыров публично обратился к водителю «Гелендвагена». Политик приказал виновнику аварии, являющемуся уроженцем Чечни, незамедлительно явиться в правоохранительные органы. «Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род», — написал Кадыров в своем telegram-канале Kadyrov_95.