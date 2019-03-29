Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова предложила использовать малоимущим слабительное, которое не производят 20 лет. Заявление она сделала на пресс-конференции в заксобрании региона.
«Пурген стоит в федеральных ценах 10 рублей. В региональных ценах пурген, закупленный „откуда-то“, стоит 12 рублей», — цитирует Чекунову РЕН ТВ. Пурген, который чиновница предлагает использовать малоимущим владимирцам, не выпускается уже не один десяток лет из-за побочных эффектов и канцерогенного действия.
Марина Чекунова уже становилась участницей скандала. В прошлом году она посоветовала врачам самим наводить порядок в помещениях больницы — «помыть полы», «почистить входную группу» и «повесить занавески», напоминает агентство Nation News. На эту больницу во время прямой линии жители жаловались президенту Владимиру Путину.