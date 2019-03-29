28 марта 2019

Два ребенка незаметно ушли из садика на Урале

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 19:13
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Дети ушли из садика во время прогулкиФото«Детский сад № 1», ВК

Два шестилетних ребенка ушли во время прогулки подготовительной группы детского сада № 1 города Первоуральска Свердловской области, но никто из воспитателей это не заметил. Позже детей нашли в километре от садика.

Как сообщил «URA.RU» источник в администрации Первоуральска, отсутствие детей обнаружили в дестаду при пересчете детей после прогулки. «Стали осматривать территорию: калитки закрыты, забор для них высоковат, как они просочились наружу пока загадка», — рассказал инсайдер. Детей нашли на набережной пруда. Садик находится по проспекту Космонавтов, 22 а, и дети преодолели до берега расстояние свыше километра.

«В связи с ЧП в горадминистрации прошло совещание со всеми субъектами профилактики, в том числе присутствовали представители управления образования и все заведующие садиками», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. По итогам проверки будет принято решение, добавил Горелых.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге из садика № 22 ушел пятилетний мальчик. В садике даже не заметили его отсутствие. Через 20 минут после его ухода на остановке на улице Таганской на мальчика без сопровождения взрослых обратил внимание полицейский, который и поднял тревогу.

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