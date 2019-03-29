Два ребенка незаметно ушли из садика на Урале

Два шестилетних ребенка ушли во время прогулки подготовительной группы детского сада № 1 города Первоуральска Свердловской области, но никто из воспитателей это не заметил. Позже детей нашли в километре от садика.
Как сообщил «URA.RU» источник в администрации Первоуральска, отсутствие детей обнаружили в дестаду при пересчете детей после прогулки. «Стали осматривать территорию: калитки закрыты, забор для них высоковат, как они просочились наружу пока загадка», — рассказал инсайдер. Детей нашли на набережной пруда. Садик находится по проспекту Космонавтов, 22 а, и дети преодолели до берега расстояние свыше километра.
«В связи с ЧП в горадминистрации прошло совещание со всеми субъектами профилактики, в том числе присутствовали представители управления образования и все заведующие садиками», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. По итогам проверки будет принято решение, добавил Горелых.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге из садика № 22 ушел пятилетний мальчик. В садике даже не заметили его отсутствие. Через 20 минут после его ухода на остановке на улице Таганской на мальчика без сопровождения взрослых обратил внимание полицейский, который и поднял тревогу.