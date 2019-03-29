В Сибае, где УГМК затопила источник ядовитого смога, река окрасилась в оранжевый цвет. ВИДЕО

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 21:08
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Карабаш. Клипарт., радиация, опасность, чп, противогаз
Специалисты сделали замеры на рекеФото: Илья Московец © URA.RU
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Река Карагайлы в башкирском городе Сибай окрасилась в ярко-оранжевый цвет. Об этом сообщила активистка Диана Демидова. По ее словам, вода изменила цвет после того, как «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) 26 марта затопила нерабочий карьер Учалинского горно-обогатительного комбината.

По словам Демидовой, сотрудники УГМК начали сбрасывать воду из карьера в реку, экономя на очистных сооружениях. «Шахтные воды наполнились, и комбинат начал их откачивать», — цитирует «Ридус» активистку. Она уточнила, что впервые река, в которой одновременно исчезла вся рыба, изменила цвет четыре года назад.

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Вместе с другими активистами Демидова обратилась в Сибайский территориальный комитет Министерства экологии Башкортостана. 29 марта специалисты сделали замеры, результаты которых станут известны позже.

В пресс-службе УГМК «URA.RU» пояснили, что вода из карьера не спускалась. «Из карьера из-под подземных выработок вода еще не спускается, потому что специалисты должны дать заключение, что процессы тления рудного тела окончательно остановлены. В вопросе, почему вода [реки] изменила цвет, должны разбираться специалисты», — пояснила представитель компании.

В Сибае расположен горно-обогатительный комбинат — филиал Учалинского ГОКа, который входит в структуру УГМК. В ноябре 2018 года на северном и южном бортах карьера произошло самопроизвольное окисление, после чего началось тление и город окутал ядовитый смог. Жители стали жаловаться на проблемы со здоровьем. 22 марта было зафиксировано 64-кратное превышение содержания в воздухе диоксида серы.

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