Река Карагайлы в башкирском городе Сибай окрасилась в ярко-оранжевый цвет. Об этом сообщила активистка Диана Демидова. По ее словам, вода изменила цвет после того, как «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) 26 марта затопила нерабочий карьер Учалинского горно-обогатительного комбината.
По словам Демидовой, сотрудники УГМК начали сбрасывать воду из карьера в реку, экономя на очистных сооружениях. «Шахтные воды наполнились, и комбинат начал их откачивать», — цитирует «Ридус» активистку. Она уточнила, что впервые река, в которой одновременно исчезла вся рыба, изменила цвет четыре года назад.
Вместе с другими активистами Демидова обратилась в Сибайский территориальный комитет Министерства экологии Башкортостана. 29 марта специалисты сделали замеры, результаты которых станут известны позже.
В пресс-службе УГМК «URA.RU» пояснили, что вода из карьера не спускалась. «Из карьера из-под подземных выработок вода еще не спускается, потому что специалисты должны дать заключение, что процессы тления рудного тела окончательно остановлены. В вопросе, почему вода [реки] изменила цвет, должны разбираться специалисты», — пояснила представитель компании.
В Сибае расположен горно-обогатительный комбинат — филиал Учалинского ГОКа, который входит в структуру УГМК. В ноябре 2018 года на северном и южном бортах карьера произошло самопроизвольное окисление, после чего началось тление и город окутал ядовитый смог. Жители стали жаловаться на проблемы со здоровьем. 22 марта было зафиксировано 64-кратное превышение содержания в воздухе диоксида серы.