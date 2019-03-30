США заявили о санкциях против России из-за Венесуэлы

США влияют на политику в разных странах мира, но Россия не вмешивается в их отношения Фото: unsplash.com © URA.RU

У России нет свободы действий в отношении Венесуэлы, и США готовы влиять на развитие событий, в том числе — путем ужесточения экономических санкций. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс на брифинге в пятницу, 29 марта.

По словам Абрамса, у Вашингтона есть разные варианты действий, однако наиболее вероятным является усиление экономического давления. «Для россиян было бы ошибкой думать, что они обладают здесь полной свободой действий. Они ею не обладают, — приводит RT слова американского спецпредставителя. — Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций»».

Реакция Вашингтона была вызвана появлением в Венесуэле российских военных специалистов, прибывших в Южную Америку в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве. В США полагают, что Россия может таким образом повлиять на происходящее в Боливарианской республике и помочь действующему главе государства Николасу Мадуро в борьбе с его политическими противниками.

В Кремле выразили недоумение таким подходом Белого дома к оценке событий. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что взаимовыгодные отношения двух стран не должны беспокоить третью сторону. Песков отметил, что США влияют на политику во многих странах мира, но Россия при этом не вмешивается в их отношения.