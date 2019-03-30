Кадыров пообещал новую машину москвичу, потерявшему семью в ДТП с Mercedes Gelandewagen

Кадыров пообещал помощь жителю Москвы Роменкову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал подарить новую машину «Нива» Роману Роменкову, который потерял жену и дочь в ДТП на Можайском шоссе в Москве. Предполагаемым виновником аварии, напомним, стал водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков.

«По просьбе президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — Аймани Несиевны сообщаю, что фондом принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину „Нива“ и оказать иную помощь», — приводит RT цитату из telegram-канала Кадырова.

Трагедия на Можайском шоссе случилась 24 марта. Водитель иномарки вылетел на встречную полосу и врезался в отечественный внедорожник, в котором находилась семья Ременковых. Женщина погибла на месте, девочка-подросток умерла по дороге в больницу. Выжил только отец семейства Роман Ременков.

Водитель Mercedes при этом скрылся с места аварии. Спустя несколько дней Рамзан Кадыров публично обратился к водителю, чтобы он незамедлительно явился в правоохранительные органы: «Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род». Через некоторое время чеченец Муслим Джамбеков сдался полиции, а Кадыров опубликовал видео с извинениями предполагаемого нарушителя.