Руководство АО «Нефтеавтоматика» (подрядчик компании «Лукойл-Западная Сибирь») не смогло договориться со своим бастующим сотрудником Александром Бурцевым о прекращении голодовки. Нефтяник рассказал «URA.RU», что продолжает свою бессрочную акцию в Урае.
«29 марта к вечеру я прибыл в город Урай для проведения переговоров с руководством АО „Нефтеавтоматика“, где я работаю. Однако по результатам разговора к компромиссу прийти не удалось, голодовка продолжается», — рассказал агентству нефтяник.
Сейчас Александр Бурцев находится на территории производственной базы своего предприятия в Урае (мужчину временно перевели на работу на этот объект). Ожидается, что в течение 30 марта должен пройти второй раунд переговоров с руководством компании. Связаться с руководством акционерного общества «Нефтеавтоматика» корреспонденту «URA.RU» на момент публикации материала не удалось.
Александр Бурцев 29 марта объявил голодовку, находясь на Западно-Тугровском месторождении. По его словам, на такие действия он пошел из-за проблем с выплатой зарплаты и плохих условий труда.