В челябинском правительстве — важное назначение. Губернатор утвердил «нового» замминистра

18:33 29 января 2018 0

Владимир Ушаков избавился от статуса и. о. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первым заместителем министра строительства Челябинской области назначен Владимир Ушаков. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Ранее Ушаков занимал эту же должность как исполняющий обязанности первого заместителя министра.

Должность стала вакантной после того, как ушел в отставку первый заместитель министра Виталий Передерий. Передерий был назначен гендиректором ХП «Конгресс-холл» и сейчас занимается строительством нового делового центра к саммитам ШОС и БРИКС. Владимир Ушаков до работы в областном правительстве был депутатом Заксобрания и руководил группой «Синай». В конце ноября 2017 года он сдал мандат депутата, уволился из «Синая» и заступил на работу в правительство.

Ранее губернатор подписал постановление о назначении министром сельского хозяйства Алексея Кобылина. В этом министерстве ставка руководителя была вакантна с конца ноября. Сейчас в правительстве области только в одном ведомстве, в министерстве экологии, есть руководитель в статусе и. о. На эту должность, ставшую вакантной после отставки Ирины Гладковой, ищут нового министра.