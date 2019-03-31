Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах президента Украины. До избирательного участка политик, облаченный в спортивный костюм, добрался на велосипеде.
«Кличко приехал на избирательный участок в спортивном костюме и на велосипеде», — сообщает ТАСС. После голосования мэр Киева заявил, что выбор украинцев должен быть «защищенным и справедливым». По его мнению, страна должна и дальше держать курс на евроинтеграцию. За кого он отдал свой голос, Кличко не рассказал.
31 марта на Украине стартовал первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом для Украины.