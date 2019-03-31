Кандидат в президенты Украины возмутился длиной бюллетеня

Кандидат от Радикальной партии Олег Ляшко был возмущен длиной бюллетеня, который ему пришлось заполнить во время голосования на выборах президента Украины. Деньги, отданные на разработку и печать бюллетеней, по мнению политика, могли принести больше пользы.
«Эти миллионы, которые пошли на печать бюллетеней, могли пойти на зарплаты и пенсии», — передает слова Ляшко ТАСС. На печать листов для голосования, уточняет издание, было потрачено более 400 тонн бумаги.
Политик приехал на избирательный участок с супругой и шутливо посоветовал ей голосовать за него. На вопрос журналистов о том, за кого он сам отдаст голос, кандидат в президенты Украины ответил, показывая на свою ручку, что она голосует только за Ляшко.
Лидера Радикальной партии, по данным опросов, по популярности среди избирателей опережают Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко. Выборы президента Украины стартовали сегодня, сообщало «URA.RU».