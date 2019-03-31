Школы и детсады будут закрыты до устранения неполадок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В свердловском городе Камышлов, который из-за аварии на насосной станции остался без воды, на неопределенный срок будут закрыты школы и детские сады. Такое решение было принято на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).

«Школы и детские сады, попавшие в зону коммунальной аварии, на время проведения аварийно-восстановительных работ будут закрыты для посещения детей», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. Помимо этого, в городе утвержден специальный график, по которому для нужд социально значимых объектов и местных жителей будут подвозить питьевую воду.

В настоящий момент продолжаются ремонтные работы. В устранении аварии задействованы 27 человек и 14 единиц техники МУП «Водоканал Камышлов». На заседании комиссии также говорилось о необходимости увеличить число людей, задействованных в ремонтных работах. Сообщается, что на базе администрации Камышловского городского округа развернут круглосуточный оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.

Вечером 30 марта в Камышлове произошла авария на насосной станции. В связи с ремонтными работами без водоснабжения до сих пор находятся 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, а также четыре объекта с круглосуточным пребыванием людей.

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области