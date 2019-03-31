На Урале город остался без воды из-за коммунальной аварии

Сотни многоквартирных и частных домов, школы, детские сады и больницы свердловского города Камашлов остались без воды из-за аварии на насосной станции. По данным регионального МЧС, в результате затопления машинного помещения из строя вышли канализационные насосы.
Инцидент произошел в субботу, 30 марта. Над устранением последствий коммунальной аварии работают два десятка специалистов МУП «Водоканал Камышлов». «Производится откачка воды из машинного помещения, после чего будет проведен ремонт поврежденного оборудования», — сообщили в свердловском управлении МЧС.
В связи с ремонтными работами без водоснабжения находятся 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, 6 школ и 4 объекта с круглосуточным пребыванием людей. Среди них — «Камышловское профтехучилище-интернат», «Спецкоррекционная школа», «Общежитие педагогического колледжа», хирургическое отделение центральной районной больницы.
У горожан, как отмечается, в шаговой доступности имеется доступ к колонкам с питьевой водой, колодцам и скважинам. При необходимости городские власти готовы организовать подвоз воды для социально-значимых объектов. О сроках завершения ремонтных работ информации нет.