На Урале город остался без воды из-за коммунальной аварии

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 00:35
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Работники «Водоканала» размораживают колонку по ул. Климова. Курган, лед, разморозка колонки, разморозка водопроводных труб, колонка, колонка водоразборная
Горожан попросили пользоваться колонками с водойФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотни многоквартирных и частных домов, школы, детские сады и больницы свердловского города Камашлов остались без воды из-за аварии на насосной станции. По данным регионального МЧС, в результате затопления машинного помещения из строя вышли канализационные насосы.

Инцидент произошел в субботу, 30 марта. Над устранением последствий коммунальной аварии работают два десятка специалистов МУП «Водоканал Камышлов». «Производится откачка воды из машинного помещения, после чего будет проведен ремонт поврежденного оборудования», — сообщили в свердловском управлении МЧС.

В связи с ремонтными работами без водоснабжения находятся 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, 6 школ и 4 объекта с круглосуточным пребыванием людей. Среди них — «Камышловское профтехучилище-интернат», «Спецкоррекционная школа», «Общежитие педагогического колледжа», хирургическое отделение центральной районной больницы.

У горожан, как отмечается, в шаговой доступности имеется доступ к колонкам с питьевой водой, колодцам и скважинам. При необходимости городские власти готовы организовать подвоз воды для социально-значимых объектов. О сроках завершения ремонтных работ информации нет.

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