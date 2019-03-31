Министра Орешкина заметили в метро. ФОТО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 19:21
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Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, орешкин максим
Орешкин объяснил, что добираться на метро — «быстрее»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин удивил своих подписчиков фотографиями из московского метрополитена. Снимки из столичной подземки министр разместил на личной странице в Instagram.

«Сегодня прекрасный весенний день в Москве. Удалось съездить с семьей в парк Музеон», — подписал фотографии Орешкин. Судя по снимкам, министр вместе с женой и дочерью проехались в московском метро. На одном из кадров Орешкин поднимается по эскалатору, держа ребенка на руках. На другой фотографии видно, что федеральный министр вместе с дочкой едут в обычном вагоне метро, без охраны, наравне с рядовыми пассажирами.

Подписчики в комментариях похвалили такую публичность Орешкина. «Максим Станиславович, Вы — огонь. Это самый непосредственный и открытый инстаграм политика», — отметил timalexeyev. «Побольше таких бы министров в правительстве», — написал sport_stroi. Пользователь aa_molchanov заметил, что «в воскресенье нет пробок», намекая на то, что министр мог воспользоваться служебным авто. «А на метро быстрее. И парковаться не надо», — в комментариях ответил ему Орешкин.

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