Глава Минэкономразвития Максим Орешкин удивил своих подписчиков фотографиями из московского метрополитена. Снимки из столичной подземки министр разместил на личной странице в Instagram.
«Сегодня прекрасный весенний день в Москве. Удалось съездить с семьей в парк Музеон», — подписал фотографии Орешкин. Судя по снимкам, министр вместе с женой и дочерью проехались в московском метро. На одном из кадров Орешкин поднимается по эскалатору, держа ребенка на руках. На другой фотографии видно, что федеральный министр вместе с дочкой едут в обычном вагоне метро, без охраны, наравне с рядовыми пассажирами.
Подписчики в комментариях похвалили такую публичность Орешкина. «Максим Станиславович, Вы — огонь. Это самый непосредственный и открытый инстаграм политика», — отметил timalexeyev. «Побольше таких бы министров в правительстве», — написал sport_stroi. Пользователь aa_molchanov заметил, что «в воскресенье нет пробок», намекая на то, что министр мог воспользоваться служебным авто. «А на метро быстрее. И парковаться не надо», — в комментариях ответил ему Орешкин.