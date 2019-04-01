Пушков спрогнозировал борьбу во втором туре выборов президента Украины

Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины. По словам сенатора, борьбу во втором туре продолжат главные «бегемоты» — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Пушков отметил, что действующий президент во втором туре задействует весь свой «фальсификационный ресурс», а Зеленский может рассчитывать на то, что ему отдадут свои голоса те избиратели, кто в первом туре голосовал за Юрия Бойко и Юлию Тимошенко. «Если верить exit poll, все решится во втором туре битвой главных „бегемотов“ предвыборной гонки — Зеленского и Порошенко, — написал российский сенатор в Twitter. — Судя по всему, именно во втором туре Порошенко задействует свой фальсификационный ресурс. Но, по всей логике, голоса Тимошенко и Бойко должны отойти к Зеленскому».
Ранее стало известно, что на выборах президента, прошедших на Украине в воскресенье, 31 марта, лидируют два кандидата — шоумен и актер Владимир Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко. Согласно данным национального экзитпола, Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко вышли во второй тур выборов. Зеленский предварительно лидирует, набрав свыше 30% голосов, у Порошенко — более 18%.