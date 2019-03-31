Два кандидата вышли во второй тур выборов президента на Украине

На Украине опубликованы данные национального экзитпола по состоянию на 18:00. Шоумен Владимир Зеленский на президентских выборах получил поддержку 30,4% избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 17,8%.
За ними идут лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,2%) и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (9,8%), передает ТАСС. Всего были опрошены почти 18 тысяч избирателей, погрешность составляет около 2,5%. Такие данные означают, что во второй тур выборов президента на Украине выйдут Зеленский и Порошенко. Голосование состоится 21 апреля.
Национальный экзитпол провели Киевский международный институт социологии, фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Украинский центр экономических и политических исследований Александра Разумкова.
Как писало «URA.RU», ранее Зеленский заявил, сколько процентов голосов может получить на выборах. «Все, что получу, все мое. Статистика говорит, что может быть и 30% [голосов — прим. ред.], а может и 50%. Все решат украинцы», — подчеркнул он. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом для Украины.