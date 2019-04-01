Молодые россияне назвали главные качества для успешного трудоустройства

Наличие образование или готовность много учиться — вовсе не являются залогом успешного трудоустройства. Так считает большинство молодых россиян, опрошенных в рамках исследования, проведенного РАНХиГС на территории Ивановской, Свердловской и Новосибирской областей.
«Качественное образование и готовность много учиться, получать новые знания и навыки, по мнению молодых людей, дает меньше конкурентных преимуществ на современном рынке труда», — приводит ТАСС выдержки из обзора «Трудоустройство молодежи. Опыт работы или Хорошее образование». Данный пункт опросника выбрали всего 32,9% юношей и 34,3% девушек, принявших участие в исследовании.
Ключевым фактором успешного трудоустройства, по мнению опрошенных, является наличие опыта в профессии. Показатель варьируется в зависимости от рода деятельности. Так, в сфере информационных технологий это качество считают необходимым 73,2% молодых специалистов. В сфере промышленности и инжениринга этот пункт выбрали 62,3%, а рекламе, консалтинге и финансах — 60%. Далее по убывающей идут торговля, сфера услуг и транспорт (57,9%), а также государственная и муниципальная служба (56,1%).
Примечательно, что наличие опыта выбрали меньше половины молодых специалистов в сфере науки, образования, культуры и здравоохранения. Наличие нужных связей и знакомств как важный фактор удачного трудоустройства чаще всего отмечали представители правоохранительных органов.