Жилые комплексы оснастят системами распознавания лиц

Заботу о безопасности многие могут расценить как нарушение приватности Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Концерн «Калашников» планирует повсеместно внедрить разработанную им систему распознавания лиц в жилых комплексах. Минстрой считает данную услугу перспективной в сфере, однако девелоперы пока сомневаются в ее необходимости.

Сейчас «Калашников» обсуждает проект с Минстроем и занимается поиском девелоперов, заинтересованных во внедрении биометрии, сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора концерна Владимира Дмитриева. По его словам, на начальном этапе система может представлять собой систему датчиков вокруг строящегося объекта — это позволит сократить число охранников и ненужных заборов. На территории уже построенного жилого комплекса система сможет распознавать лица людей и госномера машин.

Несмотря на заботу разработчика о безопасности и поддержку Минстроя, участники рынка не так оптимистичны. Препятствием может стать как стоимость новой услуги, за которую будут готовы платить далеко не все, так и стремление граждан сохранять приватность.