Самолет, погубивший совладельца S7, уже попадал в аварию

В 2015 году у бизнес-джета Филевой нашли неисправность стойки шасси (фото из архива) Фото: Фото: unsplash.com

Разбившийся в Германии частный самолет с председателем совета директоров, совладелицей авиакомпании S7 Наталией Филевой на борту ранее уже попадал в аварию. Тогда им управлял супруг женщины, владелец и основатель S7 Владислав Филев.

В марте 2015 года лайнер неудачно приземлился в аэропорту Домодедово. У бизнес-джета сломалась стойка шасси, и во время посадки судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает телеканал 360. В том инциденте никто из находящихся на борту людей не пострадал.

В понедельник, 31 марта, около аэропорта немецкого города Эгельсбаха разбился частный самолет, на котором летела Наталия Филева. Вторым пассажиром самолета был ее отец, с которым они летели на лечение в Германию. Третьей жертвой катастрофы стал пилот самолета. Подробности происшествия до сих пор уточняются.

Ранее «URA.RU» писало, что полицейские Эгельсбаха, отправившиеся на место крушения бизнес-джета, попали в ДТП. Патруль столкнулся с машиной, выехавшей на встречную полосу. Сотрудники немецкой полиции получили серьезные травмы, водитель и пассажир второй машины скончались на месте.